A 24 ore al terremoto che ha investito la panchina di Portland, i Trail Blazers rispondono con i fatti: 139–119 ai Golden State Warriors al Moda Center, nella prima gara con Tiago Splitter capo allenatore ad interim. Il brasiliano inaugura così la sua gestione con un successo netto e simbolico, in un'arena caldissima e in un contesto emotivamente complicato. La partita. Golden State parte meglio, ma Portland cambia marcia nel cuore del primo tempo: ritmo alto, circolazione rapida e mani calde dall'arco aprono il solco che diventa doppia cifra all'intervallo. Nella ripresa i Blazers gestiscono con maturità, toccando anche il +20 e controllando ogni tentativo di rientro degli ospiti.

© Sport.periodicodaily.com - NBA — I Blazers travolgono i Warriors 139–119: debutto vincente per Tiago Splitter dopo il caso Billups