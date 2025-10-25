Lucca, 25 ottobre 2025 – Ancora problemi di circolazione per le navette nel centro storico. Episodi che purtroppo si ripetono con molta frequenza nelle strette vie cittadine. L’ultimo caso tuttavia è piuttosto sconcertante. Autolinee Toscane informa infatti di aver dato mandato al proprio ufficio legale di valutare la possibilità di azioni legali in sede civile e penale nei confronti del proprietario dell’autoveicolo che, parcheggiato in divieto di sosta, ieri mattina ha bloccato il regolare svolgimento del trasporto pubblico su gomma in pieno centro a Lucca per quasi due ore. Questi i fatti, secondo quanto ricostruisce Autolinee Toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Navette bloccate in Ztl, auto in sosta selvaggia