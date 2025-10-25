Nascondeva in una casa abbandonata una pistola munizioni e cocaina | 18enne arrestato dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un giovanissimo tarantino poco più che diciottenne perché considerato presunto responsabile dei reati detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina. Il personale dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso dei loro consueti servizi di contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato nelle ultime settimane un giovane incensurato che entrava assiduamente con atteggiamento sospetto in un appartamento al momento in stato di abbandono sito in uno stabile di via Pola. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Nascondeva in una casa abbandonata una pistola, munizioni e cocaina: 18enne arrestato dalla Polizia di Stato

