Nascondeva i prodotti rubati in un body modificato ad hoc giovane ladra scoperta e denunciata

JESI - I Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno denunciato una 20enne straniera, incensurata e senza fissa dimora, per furto aggravato di prodotti di bellezza.Il body modificatoI fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando i dipendenti di una nota catena di negozi di cosmetici, con sede in via. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

La segnalazione per un furto in un supermercato milanese ha fatto scattare l'intervento della polizia ma una donna è finita i manette non solo per i prodotti che aveva portato via dal negozio senza pagare. Addosso nascondeva la droga - facebook.com Vai su Facebook

"Era tutto falso: la febbre nazionalista nascondeva la mancanza di medici, di ospedali, di strade. L' ignoranza e la povertà continuavano a prendersi gioco del popolo. Glielo dico umilmente: diffidi sempre del nazionalismo." Mempo Giardinelli, "La rivoluzione in - X Vai su X

Benevento, ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti: arrestato 30enne - Un trentenne straniero è stato arrestato a Benevento per furto aggravato e ricettazione dopo aver rubato prodotti in due supermercati. Segnala virgilio.it

Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestati - Pensavano di poter scappare con la merce e farla franca i due ragazzi di poco più di 20 an ... Da msn.com