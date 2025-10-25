Nascondeva i prodotti rubati in un body modificato ad hoc giovane ladra scoperta e denunciata

JESI - I Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno denunciato una 20enne straniera, incensurata e senza fissa dimora, per furto aggravato di prodotti di bellezza.Il body modificatoI fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando i dipendenti di una nota catena di negozi di cosmetici, con sede in via. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

La segnalazione per un furto in un supermercato milanese ha fatto scattare l'intervento della polizia ma una donna è finita i manette non solo per i prodotti che aveva portato via dal negozio senza pagare. Addosso nascondeva la droga - facebook.com Vai su Facebook

Modifica il body per nascondere cosmetici rubati: denunciata - Bottino da 750 euro per una 20enne dell’Est Europa, che in speciali tasche aveva occultato prodotti per il make- msn.com scrive

Un body modificato per nascondere cosmetici rubati, denunciata - Una 20enne indossava, sotto i vestiti, un body modificato appositamente con tasche in cui aveva occultato cosmetici e prodotti per il make- Da ansa.it

Benevento, ruba decine di prodotti al supermercato e nasconde tutto sotto i vestiti: arrestato 30enne - Un trentenne straniero è stato arrestato a Benevento per furto aggravato e ricettazione dopo aver rubato prodotti in due supermercati. Riporta virgilio.it