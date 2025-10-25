Nasce ufficialmente la Ssd Acr Messina 1900 Justin Davis nuovo presidente

Messinatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata costituita ufficialmente la Ssd Acr Messina 1900 Arl presso lo studio notarile Vicari Liotta. Confermate le cariche già annunciate con Justin Davis presidente e amministratore delegato e Morris Pagniello nel ruolo, invece, di vice presidente e direttore generale. Si tratta dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nasce la nuova ACR Messina 1900: ufficiale la costituzione della società - Questa mattina, alle ore 9:00, presso lo studio del notaio Giovanni Liotta dello studio notarile Vicari Liotta, è stato firmato l’atto costitutivo che ... Si legge su goalsicilia.it

nasce ufficialmente ssd acrNasce la nuova Acr Messina 1900. Davis e Pagniello costituiscono la società, saranno presidente e vice - Anticipando i tempi, visto che questo passaggio era previsto per lunedì. Lo riporta msn.com

nasce ufficialmente ssd acrIl “nuovo” Acr Messina va costituito entro fine mese: sarà una Ssd a r.l. - Sono costanti i contatti tra la nuova proprietà del Messina e il legale Raimondo Adamo, che coordina il pool di legali, commercialisti e consulenti al lavoro per definire i passaggi amministrativi suc ... Scrive messinasportiva.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Ufficialmente Ssd Acr