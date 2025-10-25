Nasce ufficialmente la Ssd Acr Messina 1900 Justin Davis nuovo presidente

E’ stata costituita ufficialmente la Ssd Acr Messina 1900 Arl presso lo studio notarile Vicari Liotta. Confermate le cariche già annunciate con Justin Davis presidente e amministratore delegato e Morris Pagniello nel ruolo, invece, di vice presidente e direttore generale. Si tratta dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

