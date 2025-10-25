Nasce il gruppo Telegram Diventare insegnante | abilitazione specializzazione sul sostegno Scienze della formazione primaria supplenze concorsi e assunzioni Superati i 15mila membri
Nasce il gruppo Telegram rivolto a quanti aspirano a diventare insegnanti, un gruppo che nasce da una precisa esigenza: restare informati e condividere informazioni e suggerimenti in un mondo che cambia, forse, troppo velocemente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Nasce oggi in Parrocchia il Gruppo di Preghiera "della Regina della Pace". Alle ore 19:00, momento di preghiera in chiesa con l'immagine della Madonna di Medjugorje. - facebook.com Vai su Facebook
In Campania nasce il primo gruppo di acquisto regionale ecclesiastico italiano. In cosa consiste? #7ottobre alle 19.30 su #TV2000 Don Claudio Francesconi (Dir. Ufficio economato @UCSCEI) Daniele Ferrari (Gruppo Acquisto Arcidiocesi di Milano) Don - X Vai su X
Nasce gruppo per camminare tutti insieme - passeggiata nei gruppi di cammino, si svolgerà il 26 settembre a partire dalle 14 nella sala del Maggior Consiglio di ... Lo riporta lanazione.it
Nasce Villa d’Este La Collezione: il gruppo italiano del lusso che punta a diventare un brand globale dell’hôtellerie - La storica realtà dell’hôtellerie di lusso made in Italy inaugura un nuovo brand per meglio competere con i colossi internazionali del settore Diventare un player globale in grado di competere con i ... Riporta primaonline.it
Avis, nasce il gruppo giovani - Un concerto degli allievi dell'associazione "Arte in testa" ha fatto da cornice alla biblioteca Isa Desandré di Aosta alla presentazione del gruppo giovani dell'Avis della Valle d'Aosta, rivolto a ... Lo riporta rainews.it