Nasce il gruppo Telegram Diventare insegnante | abilitazione specializzazione sul sostegno Scienze della formazione primaria supplenze concorsi e assunzioni Superati i 15mila membri

Orizzontescuola.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce il gruppo Telegram rivolto a quanti aspirano a diventare insegnanti, un gruppo che nasce da una precisa esigenza: restare informati e condividere informazioni e suggerimenti in un mondo che cambia, forse, troppo velocemente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

