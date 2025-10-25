Nasce il distretto bio Appello alle aziende
Nasce a Scandicci il distretto biologico del territorio fiorentino. Il via libera è arrivato da una delibera della giunta. L’area comprendente i territori di Scandicci, Firenze, Signa e Lastra a Signa, il coordinamento è della Rete Semi Rurali (ente del Terzo settore), che punta a far nascere un’alleanza tra le aziende agricole locali basata sulle coltivazioni sostenibili e sulla coesione tra tutti i partner di zona. Appunto le aziende. Su questo c’è molto da lavorare, visto che almeno a Scandicci, che ha due terzi del territorio comunale immersi nelle colline, i coltivatori che puntano sul bio non sono moltissimi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
