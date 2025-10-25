Nasce il circolo di Verona di Europa Verde per affrontare le molteplici criticità che affliggono l’area urbana
Nella sala civica Garonzi della Seconda Circoscrizione, situata in via Quinzano 24d a Verona, avrà luogo sabato 25 ottobre, dalle ore 10 alle 13, l’assemblea costitutiva del circolo cittadino di Europa Verde, la formazione politica di ispirazione ecologista, pacifista e ambientalista nata nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il reading nasce dal laboratorio “Il Circolo delle Emozioni”, un’esperienza tutta al femminile che ha permesso di esplorare diverse modalità di espressione delle nostre storie di vita, partendo dalla scrittura per arrivare alla recitazione. La videoproiezione che ac - facebook.com Vai su Facebook