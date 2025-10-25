Napoli trascinano il cane con l' ebike per chilometri Biancofiore | Ripugnante

Sono state denunciate due persone per maltrattamento di animali a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un cittadino che, verso le 21, ha notato un uomo in sella a un'e-bike che trascinava un cane portandolo al guinzaglio con catena a strozzo. L'uomo, un 39enne già noto alle forze dell'ordine, è stato intimato a fermarsi dal passante. Così, una volta fermato, il 39enne ha cercato di sollevare il cane, un pastore tedesco di 5 anni dal nome Bella, che era completamente esausta, con zampe insanguinate e abrasioni evidenti sui polpastrelli. I militari, giunti sul posto, hanno ricostruito la scena, scoprendo che il cane era stato trascinato per quasi 6km dal 39enne che si era, presumibilmente, offerto come dog sitter. 🔗 Leggi su Iltempo.it

