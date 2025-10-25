Napoli sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato | hanno 14 e 15 anni

Teleclubitalia.it | 25 ott 2025

Erano in sella a uno scooter rubato e portavano con sé una pistola replica calibro 380, priva del tappo rosso e caricata con cinque cartucce, di cui una già esplosa.   Così due ragazzi napoletani di 14 e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato hanno 14 e 15 anni

© Teleclubitalia.it - Napoli, sorpresi con una pistola replica a bordo di uno scooter rubato: hanno 14 e 15 anni

