Napoli servivano uomini non figurine per uscire dal fango E uomini stasera se ne sono visti
Il Napoli è Napoli. E Napoli risorge sempre, specie dopo le fucilate dal Rubicone in su. In campo, la classifica del pallone d’oro pesa come un macigno, ma stavolta non basta la carta patinata per scrivere la storia. McTom oscura il mediatico Lautaro — quello che si fa ricordare più per i gialli non dati che per i gol segnati — e si candida a Tale e Quale Show, perché il suo “Ballo del qua qua” merita la prima serata. Sacrificio e passione: il testo dell’inno declinato in brasiliano, Juan e David che ci mettono anima e calli, che corrono anche quando il fiato finisce, che non sanno cosa sia la resa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
#Marolda preoccupato: "Al #Napoli servivano tre giocatori in questo mercato, ma non è arrivato nessuno" - facebook.com Vai su Facebook
Napoli (Udc): “No a stangata affitti brevi. Servono regole eque per tutelare famiglie e proprietari” – Re2bit https://re2bit.com/2025/10/21/napoli-udc-no-a-stangata-affitti-brevi-servono-regole-eque-per-tutelare-famiglie-e-proprietari/… - X Vai su X
Napoli, furto con scasso all'edicola della Torretta: rubate le figurine dei Pokémon - I ladri, dopo aver divelto i catenacci con pezzi di ferro presi dal vicino cantiere, hanno portato ... Secondo ilmattino.it