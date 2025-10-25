Il Napoli è Napoli. E Napoli risorge sempre, specie dopo le fucilate dal Rubicone in su. In campo, la classifica del pallone d’oro pesa come un macigno, ma stavolta non basta la carta patinata per scrivere la storia. McTom oscura il mediatico Lautaro — quello che si fa ricordare più per i gialli non dati che per i gol segnati — e si candida a Tale e Quale Show, perché il suo “Ballo del qua qua” merita la prima serata. Sacrificio e passione: il testo dell’inno declinato in brasiliano, Juan e David che ci mettono anima e calli, che corrono anche quando il fiato finisce, che non sanno cosa sia la resa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, servivano uomini, non figurine, per uscire dal fango. E uomini, stasera, se ne sono visti