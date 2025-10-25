Napoli Manfredi | Il San Carlo resti fuori dalla polemica politica
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Il San Carlo è una grande istituzione e quindi deve restare fuori dalla polemica politica e dagli interessi personali. Dobbiamo guardare solo al bene del teatro e dobbiamo lavorare tutti insieme per continuare a fare sempre meglio per i napoletani e tutti i cittadini della Campania”. Così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, a chi gli chiedeva un commento alle ultime dichiarazioni del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispetto alla vicenda della nomina del soprintendente del Massimo napoletano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
