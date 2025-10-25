Napoli lo storico massaggiatore dei partenopei rivive le sfide con l’Inter | Se dico epiche non esagero Ero la vittima preferita degli scherzi di un nerazzurro

Napoli, l’ex massaggiatore Carmando ai microfoni de La Gazzetta rivive le sfide contro l’Inter dei suoi tempi e non mancano retroscena. Mercoledì prossimo Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, compirà 82 anni. Nel giorno della sfida con l’Inter, La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per capire il fascino e la storia del match. NAPOLI-INTER . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

