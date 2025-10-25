Napoli-Inter volano stracci tra Marotta e Conte | Rigorino Non lo avrei permesso

"La mia presenza in tv è per dare un contributo al sistema. Il Napoli ha legittimato la vittoria ma l'episodio del rigore è stato determinante ed è nato da una valutazione dell'assistente": il presidente dell'Inter Beppe Marotta  lo ha detto ai microfoni di  Dazn  dopo la sconfitta per 3-1 col Napoli e il rigore dubbio fischiato a favore dei campioni d'Italia. "L'arbitro non aveva fischiato, meglio di lui non ci poteva essere nessuno - ha aggiunto Marotta -. Se dopo 5-10 secondi interviene l'assistente e si dà rigore questa dinamica avrebbe richiesto l'intervento del Var che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero dato molta chiarezza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

