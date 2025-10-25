Napoli-Inter volano stracci tra Marotta e Conte | Rigorino Non lo avrei permesso
"La mia presenza in tv è per dare un contributo al sistema. Il Napoli ha legittimato la vittoria ma l'episodio del rigore è stato determinante ed è nato da una valutazione dell'assistente": il presidente dell'Inter Beppe Marotta lo ha detto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-1 col Napoli e il rigore dubbio fischiato a favore dei campioni d'Italia. "L'arbitro non aveva fischiato, meglio di lui non ci poteva essere nessuno - ha aggiunto Marotta -. Se dopo 5-10 secondi interviene l'assistente e si dà rigore questa dinamica avrebbe richiesto l'intervento del Var che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero dato molta chiarezza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Serie A, Cremonese-Atalanta 0-0 dopo i primi 45'. Napoli-Inter 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
Con Conte il secondo anno volano gli stracci. Da Napoli se n’era andato, poi la Juve non quagliò (Crosetti) - Crosetti su Repubblica parla della "regola del due", secondo cui Conte non ha mai resistito più di due anni in un club, fatta eccezione per la Juventus. Si legge su ilnapolista.it
Da Milano: "Al secondo anno di Conte volano quasi sempre gli stracci. Se n'era andato da Napoli ma poi...." - Prima della vittoria dello scudetto, il tecnico leccese aveva dato segnali di addio con un possibile ritorno al ... Secondo msn.com