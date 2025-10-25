Napoli-Inter Var non toglie il rigore | Campionato falsato

Un discusso calcio di rigore ha sbloccato Napoli-Inter: le reazioni a caldo dopo il penalty assegnato in favore dei campioni d’Italia Napoli in vantaggio al Maradona. Lo scontro Scudetto è stato sbloccato da Kevin De Bruyne, poi uscito per infortunio, in seguito al calcio di rigore assegnato da Mariani. L’episodio ha subito scatenato polemiche. L’arbitro Mariani designato per Napoli-Inter: nuova bufera Var (Foto LaPresse) – Calciomercato.it Sui social, infatti, i tifosi dell’Inter sono increduli per la decisione di arbitro e Var. In diretta su ‘DAZN’, Luca Marella ha analizzato così l’episodio: “Per me questo non è calcio di rigore perché il contatto è cercato da Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Inter, Var non toglie il rigore: “Campionato falsato”

Contenuti che potrebbero interessarti

Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook

SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X

Marelli: “Non esiste il rigore per il Napoli, andava tolto al Var. Cerca tutto Di Lorenzo e…” - Il rigore è stato confermato anche dopo un ceck al VAR è stato battuto da De Bruyne e ha portato ... Lo riporta msn.com

Serie A, gli arbitri dell'8a giornata: Napoli-Inter a Mariani, fece infuriare Conte. Fermato Marinelli, torna la prova-tv? - Resi noti gli arbitri dell'ottava giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre ... Da sport.virgilio.it

Napoli-Inter, chi è l’arbitro Mariani? VAR, la designazione completa e precedenti - Inter del Maradona: ha già diretto la partita nella passata stagione ... Riporta msn.com