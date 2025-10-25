L’ottava giornata di Serie A è iniziata con diverse emozioni, ma a partire dalle 18:00 del 25 ottobre andrà in scena il match tra Napoli e Inte r, al Maradona. Una sfida importante per due squadre che arrivano da momenti diversi, ma che hanno il comune obiettivo di portarsi a casa la vittoria e i tre punti che significherebbero la momentanea vetta della classifica. Il Napoli arriva da due sconfitte, contro il Torino in campionato e contro il PSV in Champions League. Adesso, però, Conte ha la possibilità di risollevare l’umore dei propri uomini mettendo in difficoltà la squadra più in forma del campionato attualmente. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Napoli-Inter, Streaming Gratis: diretta live e formazioni ufficiali