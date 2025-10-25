Napoli Inter squadre al Maradona | lo spogliatoio dei nerazzurri e la maglia che indosseranno – VIDEO

Napoli Inter, squadre al Maradona: lo spogliatoio dei nerazzurri e la maglia che indosseranno per la sfida di oggi – VIDEO. Manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Napoli-Inter, la supersfida che accenderà l'ottava giornata di Serie A. Le due squadre stanno per fare il loro ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona, teatro di un confronto che promette spettacolo e che mette in palio punti pesantissimi per la vetta della classifica. Mentre l'attesa sale, gli spogliatoi della roccaforte dei campioni d'Italia sono già pronti ad accogliere i protagonisti. In quello riservato agli ospiti, spicca un dettaglio cromatico: le maglie appese non sono quelle tradizionali a strisce nero e azzurre.

