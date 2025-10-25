napoli inter spunta il retroscena sulla lite tra dumfries e conte il dialogo tra i protagonisti del diverbio

Inter News 24 Napoli Inter: Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, spiega cosa si sono detti Antonio Conte e Denzel Dumfries durante l’accesa discussione. Una delle immagini più vivide di Napoli-Inter di questa sera è il parapiglia scoppiato nel secondo tempo, che ha visto coinvolti i giocatori nerazzurri e il tecnico Antonio Conte. A raccontare l’accaduto è stato Davide Bernardi, bordocampista per DAZN, che ha descritto come il confronto tra l’allenatore e i giocatori sia nato a causa di un contrasto su Denzel Dumfries, esterno olandese dell’Inter. Secondo quanto riferito, tutto è cominciato quando il tecnico dei nerazzurri ha contestato un fallo su Dumfries, giudicando l’intervento più una sceneggiata che un vero e proprio fallo. 🔗 Leggi su Internews24.com

