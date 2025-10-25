Napoli-Inter Sky e Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Gazzetta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In campo alle 18 al Maradona. L'arbitro sarà Mariani, lo stesso dell'1-1 dell'anno scorso a novembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli inter sky e dazn dove vederla in streaming e in tv

© Gazzetta.it - Napoli-Inter, Sky e Dazn? Dove vederla in streaming e in tv

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli inter sky daznNapoli-Inter, Sky e Dazn? Dove vederla in streaming e in tv - Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Lo riporta msn.com

napoli inter sky daznNapoli-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Napoli- Riporta sport.virgilio.it

napoli inter sky daznNapoli-Inter dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Inter è la super sfida dell'ottava giornata di Serie A: tutto quello che c'è da sapere su formazioni e diretta tv e streaming della gara. Riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Sky Dazn