Napoli Inter sciolti i dubbi di formazione di Chivu | la scelta in attacco e non solo

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell'ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d'Italia. I dettagli. Manca sempre meno al fischio d'inizio di uno dei big match più attesi dell'intero campionato: Napoli contro Inter, con le due squadre che si sfideranno al Maradona alle 18. La gara è particolarmente attesa, non solo per la rivalità tra le due squadre, ma anche per il valore che questa partita avrà in chiave scudetto. Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha sciolto gli ultimi dubbi e ha scelto la formazione che scenderà in campo contro la squadra di Antonio Conte.

© Internews24.com - Napoli Inter, sciolti i dubbi di formazione di Chivu: la scelta in attacco e non solo

