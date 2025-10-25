Napoli-Inter scintille in campo | Conte e un suo ex giocatore a muso duro la ricostruzione
Momenti di vera tensione durante Napoli-Inter, arrivati ormai alla metà del secondo tempo con uno scontro verbale decisamente duro tra Antonio Conte ed uno dei suoi ex calciatori. Ad accendere gli animi in campo, infatti, ci hanno pensato l’allenatore del Napoli e Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, finito a ridosso delle due panchine, è stato protagonista di un diverbio acceso proprio con l’ex tecnico della squadra nerazzurra. Napoli-Inter, diverbio acceso tra Conte e Lautaro. I due non se le sono mandate di certo a dire, facendo diventare necessario l’intervento degli altri componenti delle due panchine che hanno dovuto dividere e placare gli animi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
