Napoli Inter scintille e nervi tesi tra Conte e Lautaro a bordocampo | ecco cos’è successo e cosa si sono detti – FOTO

Inter News 24 Napoli Inter, scintille e nervi tesi tra Conte e Lautaro a bordocampo: ecco cos’è successo e cosa si sono detti. C’è un precedente tra i due. Si infiamma la sfida dello Stadio Diego Armando Maradona. Sul risultato di 2-1 per il Napoli, un acceso diverbio a bordocampo ha visto protagonisti l’allenatore partenopeo Antonio Conte e il capitano dell’Inter, Lautaro Martínez, culminato con un cartellino giallo per il tecnico salentino. La miccia Dumfries, poi lo scontro Conte-Lautaro. Tutto è nato, secondo quanto riportato dai bordocampisti di DAZN, da una discussione tra la panchina del Napoli e l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, scintille e nervi tesi tra Conte e Lautaro a bordocampo: ecco cos’è successo e cosa si sono detti – FOTO

