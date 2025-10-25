Napoli-Inter scintille Conte-Lautaro tra insulti e gestacci Il tecnico | Umanamente non l' ho capito bene

Antonio Conte smorza le polemiche dopo le scintille con Lautaro Martinez nel corso della sfida tra Napoli e Inter. L’allenatore azzurro, al termine della partita, ha commentato l’episodio spiegando di non voler alimentare tensioni, ma di voler guardare avanti dopo la vittoria sui nerazzurri. Tutto è nato da un contatto tra Dumfries e Olivera, che ha acceso gli animi in campo. Nel tentativo di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Napoli-Inter, scintille Conte-Lautaro tra insulti e gestacci. Il tecnico: “Umanamente non l'ho capito bene”

