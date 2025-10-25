Napoli-Inter rigore e infortunio | De Bruyne trasportato dai medici fuori anche Mkhitaryan

Al Diego Armando Maradona succede di tutto dopo la mezzora: Mkhitaryan e De Bruyne escono per infortunio Poco prima della mezzora di gioco di Napoli-Inter succede di tutto. Di Lorenzo conquista un calcio di rigore, su fallo di Mkhitaryan. Solo dopo diversi secondi, l’arbitro Mariani ha concesso il tiro dal dischetto per il fallo, revisionato e confermato dal VAR. Durante gli attimi di attesa, Mkhitaryan ha chiesto la sostituzione per un infortunio muscolare. Zielinski al suo posto, grande ex del match. De Bruyne esce infortunato da Napoli-Inter dopo aver segnato il rigore (ANSA) Calciomercato Kevin De Bruyne prende l’incarico dal dischetto, batte Sommer, segna e non riesce ad esultare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Inter, rigore e infortunio: De Bruyne trasportato dai medici, fuori anche Mkhitaryan

Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook

SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X

Napoli-Inter infortunio De Bruyne: problema muscolare per il belga - Si fa male anche Kevin De Bruyne: il belga del Napoli si è stirato durante il calcio di rigore poi trasformato contro l'Inter. Riporta ilmattino.it

Rigore in Napoli-Inter, fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo: polemiche, cosa è successo - L'Inter protesta per il rigore concesso dall’arbitro Mariani al Napoli e poi trasformato da De Bruyne, che nell’occasione si è infortunato ed è stato costretto a uscire per un problema al flessore ... Lo riporta corriere.it

Rigore per il Napoli contro l’Inter, polemiche e poi l’infortunio di De Bruyne - Inter: l’arbitro Mariani ha assegnato un rigore al Napoli dopo un episodio controverso. Scrive ilbianconero.com