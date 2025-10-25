Napoli Inter quante assenze per Conte | si pensa a questo cambio in attacco
Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’ Inter senza alcuni dei suoi uomini chiave, a causa di infortuni che stanno minando le sue forze in vista del big match di oggi. Tra i principali assenti ci sono Rasmus Hojlund, che non ha smaltito un affaticamento muscolare, e Alex Meret, che ieri ha subito una frattura al piede destro. Oltre a loro, mancheranno anche Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku e Contini. A fronte di questa emergenza, l’allenatore Antonio Conte sta pensando a un “piano alternativo”, innovativo rispetto alla formazione delle prime dieci partite di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Tommaso Starace svela un retroscena prima di Napoli-Inter “So che daranno l’anima”: questa la promessa dello storico magazziniere ai tifosi #NapoliInter #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli-Inter, formazioni e dove vederla oggi in TV: Conte senza Hojlund, azzurri in cerca di riscatto - match della ottava giornata di campionato di Serie A, si disputa oggi al "Maradona" a partire dalle 18:00 ... Scrive fanpage.it
Napoli-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 25 ottobre 2025 alle 18:00. Da sport.virgilio.it
Napoli – Inter, doppia assenza pesante per gli azzurri: saltano il big match! - Grande attesa per il big match, con Conte che perde due titolari per infortunio. Riporta spaziointer.it