Napoli Inter quante assenze per Conte | si pensa a questo cambio in attacco

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’ Inter senza alcuni dei suoi uomini chiave, a causa di infortuni che stanno minando le sue forze in vista del big match di oggi. Tra i principali assenti ci sono Rasmus Hojlund, che non ha smaltito un affaticamento muscolare, e Alex Meret, che ieri ha subito una frattura al piede destro. Oltre a loro, mancheranno anche Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku e Contini. A fronte di questa emergenza, l’allenatore Antonio Conte sta pensando a un “piano alternativo”, innovativo rispetto alla formazione delle prime dieci partite di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

