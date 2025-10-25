Napoli-Inter | possibile protesta delle curve al Maradona

Forzazzurri.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due curve partenopee in area di protesta. Manca poco al big-match tra il Napoli di Conte e l’Inter di Chivu, ma c’è una possibile . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli inter possibile protesta delle curve al maradona

© Forzazzurri.net - Napoli-Inter: possibile protesta delle curve al Maradona

Altri contenuti sullo stesso argomento

napoli inter possibile protestaInter-Napoli, oggi in diretta Tv: canale, orario e le polemiche sull’arbitro che fece infuriare Conte - Sfida da vertice al Maradona: tra emergenze, rivalità e sogni scudetto, Napoli e Inter si ritrovano per un duello che promette spettacolo e scintille. Si legge su libero.it

napoli inter possibile protestaNapoli-Inter: dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario - Archiviate le fatiche europee, con il Napoli pesantemente sconfitto dal PSV e l'Inter vittoriosa sul campo dell'Union SG, la Serie A torna in campo con le due sqaudre che si ... ilmessaggero.it scrive

napoli inter possibile protestaREPUBBLICA - Napoli-Inter, senza Hojlund possibile passaggio al 4-4-2 e De Bruyne o Neres falso nueve, i dettagli - L'edizione online de La Repubblica sottolinea che il momento poco brillante di Lucca e l’indisponibi ... Riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Possibile Protesta