Napoli-Inter polemica tra Marotta e Conte sull' arbitraggio

Napoli, 25 ottobre 2025 - Un tris per spazzare i primi venti di crisi e, soprattutto, per riprendersi la vetta della classifica, solitaria aspettando la Roma: con De Bruyne (che si infortuna tirando proprio dal dischetto), McTominay e Anguissa, il Napoli batte l' Inter, che crea, sciupa, sbatte sui legni colpiti da Bastoni e Bonny prima di trasformare con Calhanoglu il rigore che vale solo come il gol della bandiera. Le dichiarazioni di Marotta. Sponda ospite, ai microfoni di Dazn si presenta il presidente Giuseppe Marotta, che si scaglia contro l'arbitraggio e in particolare sull'episodio del rigore che ha aperto le danze a favore del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Inter, polemica tra Marotta e Conte sull'arbitraggio

