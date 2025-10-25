Napoli Inter pagelle fioccano insufficienze in casa nerazzurra | si salvano in tre

Napoli Inter pagelle. Serata complicata per gli uomini di Cristian Chivu contro il Napoli dell’ex Antonio Conte. La sfida del Maradona condanna l’Inter con il passivo di 3-1, che ora avrà immediata opportunità per rialzarsi nell’infrasettimanale contro la Fiorentina. Nel mentre, ecco tutti i voti. Napoli Inter pagelle: pochi i promossi. Sommer 5,5: Non esce sul lancio lungo per McTominay, non avvalendosi neanche del beneficio del dubbio: immobile e basta Akanji 5: Prima serata da dimenticare in maglia nerazzurra, praticamente inesistente per gli avversari Acerbi 4,5: Suo il buco lasciato sul 3-1 che chiude il match, irruento nell’uscita dalla posizione standard Bastoni 5,5: Due occasioni di cui un palo, ma soffre come tutta la retroguardia al suo fianco Dumfries 5: Mai pericoloso nella metà campo avversaria, pigro nella chiusura su Anguissa Barella 6: L’unico a non risentire dell’episodio controverso. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

