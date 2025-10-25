Napoli-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 25 ottobre, il Napoli ospita l'Inter – in diretta tv e streaming – nell'ottava giornata del campionato italiano. Gli azzurri sono reduci dalla pesante sconfitta di Eindhoven in Champions League, dove il Psv si è imposto 6-2, e anche nell'ultimo turno di Serie A sono stati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

napoli inter orario probabiliNapoliInter: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

napoli inter orario probabiliNapoli-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Primo vero momento di difficoltà per Antonio Conte da quando siede sulla panchina del Napoli. Riporta msn.com

napoli inter orario probabiliNapoli-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A - Conte non potrà contare su Meret e Hojlund: se l'infortunio del portiere risolve il ballottaggio con Milinkovic- Si legge su sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Orario Probabili