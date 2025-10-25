Napoli Inter notte agitata per i nerazzurri | fuochi d’artificio fuori dall’hotel

Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. Nella notte che ha preceduto la trasferta dell’ Inter a Napoli, alcuni tifosi partenopei hanno messo in atto una manovra di disturbo nei confronti dei giocatori nerazzurri. Tra l’una e le due di notte, un gruppo di supporters del Napoli si è radunato fuori da Palazzo Caracciolo, sede del quartier generale dell’Inter, con l’intento di turbare il sonno della squadra. Come riferisce CalcioNapoli24, i tifosi hanno lanciato una serie di fuochi d’artificio, creando un forte disturbo all’interno dell’hotel dove i giocatori stavano riposando prima della partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

