Napoli-Inter Neres giocherà in una posizione inedita | un ruolo mai avuto in carriera
Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa per Napoli-Inter: schierare David Neres da prima punta. In carriera, il brasiliano non ha mai ricoperto quel ruolo. Secondo i dati di Transfermarkt, ha giocato 7 partite da seconda punta, con 2 gol e 5 assist. Le sue reti sono arrivate in Estoril–Benfica 1-5 e Vizela–Benfica 0-2, quando partiva accanto a un riferimento offensivo vero. Stavolta, invece, dovrà guidare lui l’attacco azzurro. Da Estoril a Vizela: quando Neres segnava da seconda punta. Nella stagione 202223, David Neres (zero gol e zero assist finora) ha trovato continuità da seconda punta nel Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
Tommaso Starace svela un retroscena prima di Napoli-Inter “So che daranno l’anima”: questa la promessa dello storico magazziniere ai tifosi #NapoliInter #Napoli - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Napoli-Inter live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Neres falso nueve - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... ilmattino.it scrive
Napoli-Inter, aria di rivincita: l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto (Il Giornale) - Inter si avvicina e le motivazioni sono altissime: ecco l'analisi del Giornale in vista del big match di giornata ... Segnala ilnapolista.it
Napoli-Inter probabili formazioni: Neres falso nueve al posto di Hojlund - Il suo impatto, un anno fa, è stato entusiasmante. Segnala ilmattino.it