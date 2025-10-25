Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa per Napoli-Inter: schierare David Neres da prima punta. In carriera, il brasiliano non ha mai ricoperto quel ruolo. Secondo i dati di Transfermarkt, ha giocato 7 partite da seconda punta, con 2 gol e 5 assist. Le sue reti sono arrivate in Estoril–Benfica 1-5 e Vizela–Benfica 0-2, quando partiva accanto a un riferimento offensivo vero. Stavolta, invece, dovrà guidare lui l’attacco azzurro. Da Estoril a Vizela: quando Neres segnava da seconda punta. Nella stagione 202223, David Neres (zero gol e zero assist finora) ha trovato continuità da seconda punta nel Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, Neres giocherà in una posizione inedita: un ruolo mai avuto in carriera