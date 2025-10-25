Napoli-Inter Neres giocherà in una posizione inedita | un ruolo mai avuto in carriera

Spazionapoli.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa per Napoli-Inter: schierare David Neres da prima punta. In carriera, il brasiliano non ha mai ricoperto quel ruolo. Secondo i dati di Transfermarkt, ha giocato 7 partite da seconda punta, con 2 gol e 5 assist. Le sue reti sono arrivate in Estoril–Benfica 1-5 e Vizela–Benfica 0-2, quando partiva accanto a un riferimento offensivo vero. Stavolta, invece, dovrà guidare lui l’attacco azzurro. Da Estoril a Vizela: quando Neres segnava da seconda punta. Nella stagione 202223, David Neres (zero gol e zero assist finora) ha trovato continuità da seconda punta nel Benfica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli inter neres giocher224 in una posizione inedita un ruolo mai avuto in carriera

© Spazionapoli.it - Napoli-Inter, Neres giocherà in una posizione inedita: un ruolo mai avuto in carriera

Argomenti simili trattati di recente

napoli inter neres giocher224Napoli-Inter live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Neres falso nueve - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... ilmattino.it scrive

napoli inter neres giocher224Napoli-Inter, aria di rivincita: l’Inter punta a inguaiare chi le tolse lo scudetto (Il Giornale) - Inter si avvicina e le motivazioni sono altissime: ecco l'analisi del Giornale in vista del big match di giornata ... Segnala ilnapolista.it

napoli inter neres giocher224Napoli-Inter probabili formazioni: Neres falso nueve al posto di Hojlund - Il suo impatto, un anno fa, è stato entusiasmante. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Neres Giocher224