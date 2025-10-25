ABBONATI A DAYITALIANEWS Il brasiliano pronto a guidare l’attacco nel big match del Maradona. Un anno fa David Neres aveva incantato tutti: dribbling, assist, giocate spettacolari. Oggi, invece, sembra un’altra storia. Il talento brasiliano, protagonista a intermittenza in questo inizio di stagione, avrà la sua grande occasione contro l’Inter, in un ruolo inedito da falso nueve. Conte ha deciso di puntare su di lui, affidandogli la guida dell’attacco in una partita che può segnare una svolta. Hojlund è fuori causa, Lucca non è al meglio: tocca a Neres prendersi la scena, al centro dell’attacco azzurro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli-Inter, Neres ‘falso nueve’ al posto di Hojlund: Conte ha deciso