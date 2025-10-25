Napoli-Inter | Marotta protesta e Conte gli risponde
Inter, Marotta va a Dazn per protestare: “Il rigore non c’è e ha indirizzato il match! ”. Beppe Marotta, presidente dell ’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. “Voglio dare il mio contributo al movimento. Non riesco a capire. Al di là del fatto che il Napoli abbia legittimato la vittoria. Meglio dell’arbitro non c’è nessuno, ma nel caso del rigore del Napoli avrebbe dovuto intervenire il VAR. Il Napoli ha legittimato questa vittoria, onore ai vincitori. Io sto valutando ciò che è accaduto in campo. Rocchi dice basta rigorini, io ho letto commenti di giornalisti autorevoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu
