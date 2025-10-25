Napoli Inter Marotta durissimo nel post partita a Dazn | La mia presenza è semplicemente un contributo Rigore nato dall’assistente Rocchi ci parla di rigorini Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…

Calcionews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter, Marotta durissimo nel post partita a Dazn. Il presidente dell’Inter esplode sui canali dell’emittente per gli episodi del match Al termine della sconfitta contro il Napoli per 3-1, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, affrontando l’episodio del rigore e l’andamento della partita. SUL RIGORE – «La mia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli inter marotta durissimo nel post partita a dazn la mia presenza 232 semplicemente un contributo rigore nato dall8217assistente rocchi ci parla di rigorini serve chiarezza su conte e lautaro8230

© Calcionews24.com - Napoli Inter, Marotta durissimo nel post partita a Dazn: «La mia presenza è semplicemente un contributo. Rigore nato dall’assistente, Rocchi ci parla di rigorini. Serve chiarezza! Su Conte e Lautaro…»

Scopri altri approfondimenti

napoli inter marotta durissimoMarotta interviene in diretta dopo Napoli-Inter: “Vorrei chiarezza e capire cosa vuol dire rigorino” - Beppe Marotta non ci sta dopo la sconfitta dell'Inter contro il Napoli e soprattutto a seguito del discusso rigore assegnato agli azzurri: "Voglio ... Scrive fanpage.it

napoli inter marotta durissimoNapoli-Inter 3-1, Marotta: «La vittoria degli azzurri nasce dal "rigorino", ha condizionato la gara» - 1 tra Napoli e Inter nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, la parola ora passa ai protagonisti del match. Secondo msn.com

napoli inter marotta durissimoInter, Marotta: "lo valuto quello che è accaduto in campo, Rocchi ha detto più volte basta rigorini. Cerchiamo chiarezza una volta per tutte" - Il presidente dell'Inter si è espresso così ai microfoni di DAZN riferendosi soprattutto al ... Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Marotta Durissimo