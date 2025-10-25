Inter News 24 Napoli Inter: assisterà alla sfida Gennaro Gattuso, commissario tecnico della nazionale. In campo, questa sera, ci saranno molti azzurri. Il fallimento nell’ Europeo e la situazione particolare nelle qualificazioni al prossimo Mondiale hanno messo in luce le difficoltà della squadra, con alcuni giocatori che, come gli interisti, sembrano aver staccato la spina dopo aver conquistato il Scudetto. A farne le spese è stata anche la preparazione per la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, che ha visto la squadra scendere in campo “suonata”. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso a Coverciano come nuovo commissario tecnico, le speranze sono rivolte ai prossimi play-off per il Mondiale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, l’osservato speciale sarà Gattuso: quanti italiani in campo questa sera!