Napoli Inter LIVE 3-1 | finisce qui triplice fischio al Maradona Cadono i nerazzurri dopo 7 vittorie consecutive

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter LIVE 3-1: finisce qui, triplice fischio al Maradona. Cadono i nerazzurri dopo 7 vittorie consecutive

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie A, Napoli-Inter: 3-1: azzurri in vetta al campionato Parma-Como 0-0, Udinese-Lecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggior - facebook.com Vai su Facebook

? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Segnala sport.sky.it

LIVE Napoli-Inter 3-1 Serie A 2025/2026: Napoli Effettua Terzo Cambio - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

Napoli-Inter 3-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Anguissa segna il gol del tris - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it