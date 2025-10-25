Napoli Inter LIVE 3-1 | Anguissa batte Sommer in campo aperto
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 2-1, 59': Calhanogluuuuuuuuuuuu!!! Vendicato l'errore dell'anno scorso, nerazzurri che la riaprono - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEERRRR! Si legge su msn.com
Serie A, Napoli-Inter LIVE 0-0 - Il Napoli campione d'Italia affronta l' Inter vice campione d'Italia e d'Europa nel big match dell'ottava giornata di Serie A. calciomercato.com scrive
LIVE, Napoli-Inter 1-0 all’intervallo: rigore imbarazzante per il Napoli, traversa di Bastoni - — L'arbitro sarà Maurizio Mariani, che finora aveva arbitrato in A una sola partita, Parma- Si legge su msn.com