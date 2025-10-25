Napoli Inter LIVE 1-0 | porta stregata per i nerazzurri palo anche per Dumfries
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 45' + 1: sono sei i minuti di recupero, Gilmour primo ammonito dell'incontro - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che ... Riporta fcinternews.it
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 35': De Bruyne gioia e dolore, segna il rigore ma deve abbandonare il campo - Ufficializzato il cambio: dentro Olivera per un De Bruyne che fatica a camminare. Secondo msn.com
Serie A, Napoli-Inter LIVE 0-0 - Il Napoli campione d'Italia affronta l' Inter vice campione d'Italia e d'Europa nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Come scrive calciomercato.com