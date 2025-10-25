Napoli Inter LIVE 1-0 | inizia il secondo tempo
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
LIVE Napoli-Inter 1-0 Serie A 2025/2026: Infortuni per De Bruyne e Mkhitaryan - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Napoli-Inter 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dumfries colpisce il palo! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Riporta fanpage.it
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 45' + 1: sono sei i minuti di recupero, Gilmour primo ammonito dell'incontro - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che ... Segnala msn.com