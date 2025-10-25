Napoli Inter LIVE 0-0 | rigore per il Napoli
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
Serie A, Napoli-Inter LIVE 0-0 - Il Napoli campione d'Italia affronta l' Inter vice campione d'Italia e d'Europa nel big match dell'ottava giornata di Serie A. Si legge su calciomercato.com
LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': occasione per Bastoni, colpo di spalla che finisce a pochi centimetri dal palo - Bastoni arriva di testa (più con la spalla) sul corner di Calhanoglu, palla che sibila a pochi centimetri dal palo. Come scrive msn.com
Napoli-Inter 0-0, Conte sorprende con Neres falso nueve (LIVE) - Arriva l'Inter al Maradona e Conte lancia Neres davanti e Juan Jesus dietro. Secondo ilnapolista.it