Napoli Inter LIVE 0-0 | prima chance dei nerazzurri con Bastoni

Internews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

napoli inter live 0 0 prima chance dei nerazzurri con bastoni

© Internews24.com - Napoli Inter LIVE 0-0: prima chance dei nerazzurri con Bastoni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli inter live 0Napoli-Inter 0-0, Conte sorprende con Neres falso nueve (LIVE) - Arriva l'Inter al Maradona e Conte lancia Neres davanti e Juan Jesus dietro. Riporta ilnapolista.it

napoli inter live 0Live-NAPOLI-INTER: due big a confronto allo stadio Maradona (0-0) - INTER: le due squadre, in classifica allo stesso punteggio, si affrontano al Maradona per ambire alla vetta 18:00 Partiti! Secondo 100x100napoli.it

LIVE- Inter-Napoli 0-0: fischio d’inizio a San Siro - Le due squadre che lo scorso anno hanno lottato fino all’ultima giornata per la vittoria della Serie A, oggi si affrontano ne ... Secondo gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Live 0