Napoli Inter LIVE 0-0 | inizia il match!
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Maradona per Napoli Inter, match valevole per l’8^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Maradona per Napoli Inter, il big match dell’ 8° turno di Serie A. I partenopei di Conte sono reduci dal KO rimediata contro il Torino per 1 a 0, mentre i nerazzurri di Chivu sono reduci dal successo per 0 ad 1 contro la Roma. Grazie al pareggio di ieri del Milan per 2 a 2 contro il Pisa, la squadra che vincerà oggi andrebbe al primo posto in classifica, scavalcando i rossoneri. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
SUPERCOPPA ITALIANA, LE DATE UFFICIALI: Semifinale A: vincitrice Serie A – finalista Coppa Italia Napoli – Milan, 18 dicembre 2025 ore 20.00 italiane Semifinale B: vincitrice Coppa Italia – seconda classificata Serie A Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 O - X Vai su X
