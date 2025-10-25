Napoli-Inter le probabili scelte di Conte | rivoluzione in attacco ed esclusione pesante in difesa

Antonio Conte strappa la pagina di Eindhoven e rincomincia da capo. Contro l’ Inter il tecnico salentino schiererà un nuovo Napoli. Anche a causa dei tanti infortuni, l’ultimo quello di Meret, che lo costringono a rimaneggiare il suo undici tipo. Hojlund sarà ancora fuori e allora i riflettori sono puntati proprio sull’attacco. Chi lo sostituirà? Secondo Il Mattino, David Neres agirà per la prima volta da prima punta. Neres prima punta in Napoli-Inter, un unicum in carriera. Conte vuole che la sua squadra reagisca dopo la batosta di Champions League e quindi inevitabile cambiare le carte in tavola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Inter, le probabili scelte di Conte: rivoluzione in attacco ed esclusione pesante in difesa

