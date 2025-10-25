Napoli – Inter | la rinascita dei partenopei

Un Napoli eroico e falcidiato dagli infortuni annienta l’ Inter, venuta a Napoli in uno stato di grazia invidiabile ma con forse eccessiva presunzione, che oggi, nel calcio moderno, non ti puoi mai permettere. Gli azzurri vincono per 3-1 una gara vibrante e bel giocata da entrambe le compagini. Il risultato finale matura con un gol di De Bruyne su rigore e poi due magie di McTominay e Anguissa. Inutile, per l’Inter, la rete di Calhanoglu, sempre su rigore. Le due squadre si danno battaglia su tutti i fronti, ma al triplice fischio dell’arbitro è il Napoli a raccogliere i frutti di un match interpretato in modo perfetto e con la volontà di rimediare alla pesante sconfitta subita contro il PSV. 🔗 Leggi su Parlami.eu

