Napoli – Inter | la rinascita dei partenopei
Un Napoli eroico e falcidiato dagli infortuni annienta l’ Inter, venuta a Napoli in uno stato di grazia invidiabile ma con forse eccessiva presunzione, che oggi, nel calcio moderno, non ti puoi mai permettere. Gli azzurri vincono per 3-1 una gara vibrante e bel giocata da entrambe le compagini. Il risultato finale matura con un gol di De Bruyne su rigore e poi due magie di McTominay e Anguissa. Inutile, per l’Inter, la rete di Calhanoglu, sempre su rigore. Le due squadre si danno battaglia su tutti i fronti, ma al triplice fischio dell’arbitro è il Napoli a raccogliere i frutti di un match interpretato in modo perfetto e con la volontà di rimediare alla pesante sconfitta subita contro il PSV. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
#SerieA, in campo #CremoneseAtalanta. #NapoliInter 3-1: azzurri in vetta al campionato #ParmaComo 0-0, #UdineseLecce 3-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava-giornata-2025-tutt - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
Scambio tra Napoli e Inter, annuncio ufficiale: coinvolto Frattesi - I campioni d’Italia dovranno difendere con le unghie e con i denti il titolo dello scorso anno dagli assalti della ... Da diregiovani.it