Napoli-Inter | in 50mila ma il tutto esaurito non c’è I prezzi sono alti Gazzetta

Saranno in tanti stasera alle 18 allo stadio Maradona per Napoli-Inter. Ma non c’è il tutto esaurito, secondo la Gazzetta perché i prezzi sono alti. Scrive il quotidiano milanese: L’effetto Maradona. Per spingere il Napoli oltre i propri limiti in un momento di difficoltà oggettiva. Almeno in trasferta, sia chiaro. Perché a Fuorigrotta la squadra di Conte viaggia a vele spiegate: quattro vittorie su altrettanti incontri tra campionato e Champions. E allora è qui che i campioni d’Italia devono costruire la ripartenza e l’Inter sembra davvero la grande occasione per allontanare una possibile minicrisi di risultati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

