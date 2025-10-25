Napoli – Inter i nerazzurri protestano | l’analisi di Marelli fa discutere
Kevin De Bruyne porta davanti il Napoli su calcio di rigore. L’arbitro ha fischiato un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo, ma i giocatori dell’Inter non hanno accettato di buon grado la decisione del direttore di gara. Anche Luca Marelli ha avuto qualcosa da ridire. Rigore Napoli, Marelli non ci sta: “Andava revocato”. Il Napoli passa in vantaggio con un rigore contestato. Dopo una revisione piuttosto lunga del VAR, è stata confermata la decisione presa in campo da Maurizio Mariani. Questa l’analisi di Luca Marelli in diretta: “Ribadisco che non c’è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Antonio Conte ha deciso: David Neres al centro dell'attacco Questo l'undici titolare di Napoli-Inter Scelte giuste #NapoliInter #Conte - facebook.com Vai su Facebook
? $Chivu, Napoli-Inter e la Serie A in Australia: "Non vedo fantasmi. Noi a Bengasi con piacere" - X Vai su X
LIVE - Napoli-Inter 1-0, 45' + 1: sono sei i minuti di recupero, Gilmour primo ammonito dell'incontro - Prova il lancio d'esterno Barella, pallone fuori misura che ... Segnala msn.com
Napoli-Inter, De Bruyne segna il rigore ma si fa male: infortunio muscolare, il belga esce quasi in lacrime - La svolta al minuto 30 del primo tempo: Di Lorenzo cade in area di rigore per un contatto con Acerbi; ... Riporta msn.com
Francesco Colonnese: «Napoli-Inter sarà avvincente. Tra i nerazzurri c’è armonia. Per gli azzurri è una partita spartiacque» - Il doppio ex: «Bravo Chivu, d’altronde sa come gestire spogliatoi importanti Gli azzurri hanno perso certezze un po’ ovunque... Segnala milano.corriere.it