Napoli – Inter i nerazzurri protestano | l'analisi di Marelli fa discutere

Kevin De Bruyne porta davanti il Napoli su calcio di rigore. L’arbitro ha fischiato un fallo di Mkhitaryan  su Di Lorenzo, ma i giocatori dell’Inter non hanno accettato di buon grado la decisione del direttore di gara. Anche Luca Marelli ha avuto qualcosa da ridire. Rigore Napoli, Marelli non ci sta: “Andava revocato”. Il Napoli passa in vantaggio con un rigore contestato. Dopo una revisione piuttosto lunga del VAR, è stata confermata la decisione presa in campo da Maurizio Mariani. Questa l’analisi di Luca Marelli in diretta: “Ribadisco che non c’è il rigore per il Napoli. Andava revocato al Var. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

