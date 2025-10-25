Napoli-Inter | formazioni ufficiali

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona va in scena una delle sfide più attese dell’ottava giornata di Serie A: Napoli-Inter. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 18. L’Inter arriva all’appuntamento in un ottimo momento di forma, con una striscia di successi che testimonia solidità e continuità. I nerazzurri sono al secondo posto in campionato a 15 punti a pari merito proprio con i partenopei e la Roma. Analisi del match Napoli – Inter. Il Napoli, nelle ultime 15 partite casalinghe, à sempre andato in gol per un totale di 28 reti. Inter reduce da 4 clean-sheet nelle ultime 5 trasferte di Serie A, tra vecchia e nuova stagione: unica gara senza porta inviolata il 3-4 subito a Torino dalla Juventus (13 settembre scorso, Serie A). 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli-Inter: formazioni ufficiali

