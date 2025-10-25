Napoli Inter formazioni ufficiali | Chivu non sorprende Conte ha scelto la sua punta

Napoli Inter formazioni ufficiali. Archiviata la brillante vittoria in Champions League, l’ Inter è pronta a rituffarsi nel campionato per affrontare un Napoli ferito e desideroso di riscatto dopo la pesante sconfitta per 6-2 subita contro il PSV. Al Maradona si prospetta una sfida ad alta tensione, con entrambe le squadre a caccia di punti pesanti per restare agganciate ai vertici della classifica. Cristian Chivu conferma il suo 3-5-2 e sceglie Bonny come partner offensivo di Lautaro Martínez, affidandogli il compito di dare profondità e fisicità all’attacco nerazzurro. Nel reparto difensivo torna dal primo minuto Francesco Acerbi, che prenderà posto al centro della linea a tre, completata da Akanji e Bastoni. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

